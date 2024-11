Cancillería pide a cónsul de Colombia en Miami explicar presunto maltrato a connacionales

El cónsul de Colombia en Miami, Edgar Adolfo Monroy, recibió un memorando por parte de la Cancillería, luego de que, a través de redes sociales, se conociera una denuncia de presunto maltrato a una connacional en ese país y a su hijo. Desde la secretaria general del Ministerio de Exteriores se le solicitó al diplomático información urgente por estos hechos que, consideran, afectan la imagen de la entidad.

Todo comenzó por una denuncia de una colombiana en Miami identificada como Alejandra Fajardo. Ella y su hijo Samuel se encontraban en la sala de espera del consulado realizando un trámite y el menor pudo sus piernas sobre una de las sillas, un gesto que le habría incomodado al cónsul Edgar Adolfo Monroy, que, en medio de un presunto regaño, habría irrespetado a estos colombianos.

“Mi hijo estaba sentado super tranquilo, y cruzó su piernita debajo de la otra pierna, así como cuando a uno le queda la mitad del zapato encima de la silla (…) Yo lo que vi fue un energúmeno gritándole a mi hijo. Él venía saliendo como de su oficina, ya era la hora del descanso, y el señor vio a mi hijo sentado ahí y le dijo: eso no se hace, baje el pie de ahí", contó Fajardo.

Un ciudadano que se encontraban en la oficina grabó el momento y fue sacado del consulado por los funcionarios que se dieron cuenta de la grabación en la que se le escucha al cónsul levantando la voz a la mujer

Publicidad

"Yo le dije: ¿disculpe? Usted tiene algo que decirle a mi hijo, dígamelo a mí, me lo puede decir de cualquier manera, pero por favor no lo grite. El señor se devuelve más agresivo y me dice que él es la autoridad, y yo le dije: señor usted le puede pedir el favor, porque mi hijo no tenía los pies encima, él tenía el pie cruzado", añadió.

Por estos hechos, la secretaria general de la Cancillería, Paola Vázquez, envió un memorando al cónsul solicitándole explicaciones urgentes sobre esta situación al considerar que afecta la imagen del ministerio. Además, le notificó que la oficina de control disciplinario ya tiene conocimiento y va a determinar presuntas responsabilidades y faltas que el funcionario haya cometido.