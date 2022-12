Capriles recibió notificación de demanda de funcionarios sancionados por EE.UU.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles informó hoy que fue notificado por un tribunal de la demanda que en su contra introdujeron los siete funcionarios sancionados por el Gobierno de Estados Unidos después de que los llamara corruptos. (Lea también: Capriles dice que "duele el silencio de Colombia" frente a crisis en Venezuela )



"Qué rápido se mueve "la justicia" con enchufados! He sido notificado de una demanda! El Bien siempre vence al mal!", dijo Capriles en su cuenta de Twitter en un mensaje en el que usó el calificativo "enchufado" que usa para referirse a los que, según él, se han lucrado por tener vínculos con el Gobierno.





Que rápido se mueve "la justicia" con enchufados!He sido notificado de una demanda!El Bien siempre vence al mal! pic.twitter.com/zXjxPy9Chy — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 16, 2015





"Estos enchufados con 'demanduchas' no van a tapar el desastre de Gobierno que hoy destruye nuestro país! Cambio es lo que viene!", dijo el también gobernador del céntrico estado Miranda en otro escrito.





Estos enchufados con "demanduchas"no van a tapar el desastre de Gobierno que hoy destruye ntro país!Cambio es lo que viene! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 16, 2015

Publicidad