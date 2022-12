Capturan a 13 personas al norte del país por contrabando de combustible

a transportar en caletas subterráneas a través de mangueras, y también en buses intermunicipales, grandes cantidades de combustible de manera ilegal.



Según las autoridades, esta organización movía más de $40 mil millones al año. El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, entregará más detalles del desmantelamiento de esta organización que arriesgaba también a pasajeros y ciudadanos para cometer este delito.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito que dejó tres muertos y 10 heridos en el norte de Nariño.



-El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el epicentro del sismo que se sintió esta mañana en Nariño, se ubicó en el municipio de Chachagüí, y tuvo magnitud de 3.0 grados. Las autoridades no tienen reporte de daños ni víctimas.



-La Defensoría del Pueblo reportó que en los últimos 5 años se aumentaron en un 25 por ciento las tutelas para acceder a los servicios de salud.



-La Corte Constitucional deberá tomar hoy una decisión en torno a si avala o no la adopción para parejas del mismo sexo, donde se resolverá una demanda que esta vez se está analizando el derecho de los niños a ser adoptados y a tener una familia. Una de las posibilidades es que el tema también tenga que ser definido por un conjuez.



-El Consejo de Bogotá abordará hoy la polémica por cuenta del incremento de este año de los avalúos y del impuesto predial, luego de que se presentaran denuncias en torno a posibles aumentos excesivos.



-Las autoridades en Medellín atribuyeron a fallas en los frenos el accidente de tránsito de un camión que se estrelló contra un jardín infantil en el barrio Villa Niza y que acabó con la vida de un niño y dejó otras tres personas lesionadas.



-El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, confirmó que el saliente presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, participará en la marcha por la paz de este 9 de abril. En las próximas horas llegará Diego Armando Maradona para participar en el partido por la paz del próximo viernes.



-El técnico del Real Madrid, Carlos Anchelotti, se refirió a la polémica en torno a cuál debe ser el 11 titular tras el regreso de James Rodríguez a las canchas. El entrenador dijo que no hay ningún jugador que sea más importante que otro y señaló que así como James se está adaptando muy bien, Isco ha tenido partidos impresionantes.



-La Organización Mundial de la Salud reportó que desde el 19 de marzo han fallecido 540 personas en medio de la guerra que se está librando en Yemen, entre árabes y hutíes.



-Al menos seis personas resultaron heridas debido a la explosión y posterior incendio de una fábrica de productos químicos al este de China. Las llamas, extinguidas tras 21 horas de estar ardiendo, provocaron que las autoridades decretaran una alerta química en la zona.



-El Gobierno espera que esta semana sea aprobada en Quinto debate la Reforma de equilibrio de poderes.



-Autoridades del Quindío anunciaron un seguimiento permanente a las obras del túnel de La Línea, tras el anuncio del reinicio del proyecto por parte del consorcio ‘Segundo Centenario’.



-Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que durante la Semana Santa cabecillas de combos delincuenciales tuvieron una reunión en la cárcel Bellavista para reafirmar el denominado ‘Pacto del fusil’.