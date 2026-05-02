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Capturan a 21 personas y rescatan a 12 menores que habían sido reclutados en La Tebaida, Quindío

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la red estaría vinculada a las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Capturan a 21 personas y rescatan a 12 menores que habían sido reclutados en La Tebaida, Quindío
Capturan a 21 personas y rescatan a 12 menores que habían sido reclutados en La Tebaida, Quindío
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 2 de may, 2026

En La Tebaida, Quindío, la Policía Nacional capturó a 21 personas y rescató a 12 menores de edad que, al parecer, estaban siendo reclutados para actividades ilegales.

Según las autoridades, los capturados hacían parte de una red que llevaba jóvenes desde Cauca hacia Granada. Allí, presuntamente, estaban involucrados en delitos como extorsión, narcotráfico y otras acciones violentas.

De acuerdo con la información oficial, esta red estaría relacionada con estructuras criminales vinculadas al grupo liderado por alias “Mordisco” y se dedicaba a trasladar jóvenes desde Cauca hacia Granada, donde presuntamente eran utilizados para fortalecer actividades como la extorsión, el narcotráfico y otras acciones violentas.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que este resultado representa un golpe importante contra este delito.

“Esta operación golpea directamente las redes de reclutamiento de estructuras criminales del cartel de alias Mordisco. Los llevaban a que cometieran asesinatos o a que los mataran. No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó el ministro Sánchez a través de su cuenta de X.

Los 12 menores fueron puestos bajo protección para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los capturados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en estos hechos.

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