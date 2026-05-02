Capturan a 21 personas y rescatan a 12 menores que habían sido reclutados en La Tebaida, Quindío

En La Tebaida, Quindío, la Policía Nacional capturó a 21 personas y rescató a 12 menores de edad que, al parecer, estaban siendo reclutados para actividades ilegales.

Según las autoridades, los capturados hacían parte de una red que llevaba jóvenes desde Cauca hacia Granada. Allí, presuntamente, estaban involucrados en delitos como extorsión, narcotráfico y otras acciones violentas.

De acuerdo con la información oficial, esta red estaría relacionada con estructuras criminales vinculadas al grupo liderado por alias “Mordisco” y se dedicaba a trasladar jóvenes desde Cauca hacia Granada, donde presuntamente eran utilizados para fortalecer actividades como la extorsión, el narcotráfico y otras acciones violentas.

𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐀𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐔𝐓𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐈𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋: 𝟐𝟏 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐘 𝟏𝟐 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐒𝐂𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐐𝐔𝐈𝐍𝐃Í𝐎



Hoy protegimos la vida y el futuro de nuestros jóvenes. En La Tebaida (Quindío), nuestra @PoliciaColombia capturó a 21 personas y… pic.twitter.com/9asyrYxK4Q — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 3, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que este resultado representa un golpe importante contra este delito.



“Esta operación golpea directamente las redes de reclutamiento de estructuras criminales del cartel de alias Mordisco. Los llevaban a que cometieran asesinatos o a que los mataran. No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó el ministro Sánchez a través de su cuenta de X.

Los 12 menores fueron puestos bajo protección para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los capturados deberán responder ante la justicia por su presunta participación en estos hechos.