Capturan a hombre acusado de abuso contra menor de 14 años en la frontera con Ecuador

En medio de los controles migratorios en la frontera con Ecuador, Migración Colombia capturó a un ciudadano colombiano requerido por la justicia por delitos sexuales contra menores de edad, quien además tenía una notificación internacional activa.

La detención se llevó a cabo en el Puesto de Control de Rumichaca, donde funcionarios de Migración interceptaron al hombre tras su deportación desde Ecuador. Durante el proceso de ingreso al país, los sistemas institucionales generaron una alerta que evidenció antecedentes judiciales y requerimientos internacionales en su contra.

Tras la verificación con el Grupo de Enlaces, se confirmó que el individuo, de quien no se reveló su identidad, tenía vigente una circular azul de Interpol, así como una orden de captura emitida por un juzgado penal municipal de Bogotá por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

De inmediato, el capturado fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que adelantará su proceso de judicialización conforme a la ley.



La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, destacó la relevancia de este resultado en materia de seguridad, subrayando que este tipo de acciones refuerzan la protección de la niñez y evidencian el fortalecimiento de los controles en zonas de frontera.

Migración Colombia reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional y los controles migratorios para ubicar y poner a disposición de las autoridades a personas requeridas por la justicia, en particular en casos que comprometen la integridad de menores de edad.