Caso sobre dineros ilícitos en campaña Santos fue cerrado por basarse en rumores

Blu Radio tuvo acceso a la providencia final del proceso penal que investigaba el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010, caso que finalmente fue cerrado. (Lea también: Comisión de Acusación investigará a Santos por viajes de ‘Timochenko’ a Cuba )



La investigación, que estuvo a cargo del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, fue cerrada porque, las acusaciones se basaron en rumores y nunca se entregaron pruebas concretas.



La acusación, hecha por el expresidente Álvaro Uribe cuando Óscar Iván Zuluaga fue candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, y luego de que se destapara el escándalo del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, vinculado a la uribista y que, según la Fiscalía, estaba espiando el proceso de paz y realizando filtraciones ilegales.



Según el documento en poder de Blu Radio, luego de cerca de un año de investigación, se concluyó que “una vez verificada y evaluada dicha información (la denuncia de Álvaro Uribe) obtenida por la Fiscalía General, se encuentra que la misma no fue lo suficientemente seria para acreditar que los hechos denunciados existieron”. (Lea también: Archivan investigación por supuestos dineros ilícitos en campaña de Santos )



En el texto se explica que Uribe hizo la denuncia por algo que le habían contado sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.



Cuando la Fiscalía investigó a Granados, este dijo que fue el defensor de Germán Chica, consejero de la Presidencia de Uribe, quien le informó de esas acusaciones.



Entre tanto, el ente de investigación también interrogó al abogado Lombana, pero este explicó que había recibido los datos de sus clientes y se negó a revelarlos amparados en el secreto profesional. (Lea también: Abogado de Uribe denunció a Santos por viajes de ‘Timochenko’ a Cuba )



El mismo argumento entregó el abogado de Germán Chica, por lo que no fueron recolectadas pruebas sustanciales para continuar con la investigación.



La Fiscalía consideró impertinente seguir en la diligencia con estos abogados, pues no tenían nada más qué contar.



El vicefiscal Perdomo también practicó un interrogatorio al asesor político de Santos en la época, ‘J.J. Rendón’, pues Uribe había asegurado que el asesor había intermediado en la adquisición de los 12 millones de dólares. (Lea también: Denunciarán a Santos ante Comisión de Acusaciones por destitución de Petro )



“Con miras a verificar esas afirmaciones, la Fiscalía dispuso la práctica de interrogatorio al indiciado (…) quien aclaró que desde su papel como estratega no tuvo nada que ver con temas de financiación de la campaña”, dice la providencia.



Finalmente, el orden de archivo del proceso penal sobre la campaña de Juan Manuel Santos dice que “se debe concluir que la respuesta a esta cuestión es negativa, dado que la valoración individual y en conjunto de los elementos de convicción obtenidos durante la indagación acreditan que los hechos denunciados no existieron”.



Cabe recordar que la investigación hablaba de supuestos ingresos por 12 millones de dólares a la campaña del actual mandatario colombiano. El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los denunciantes que más insistió el que se investigara este hecho.