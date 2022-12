Causa curiosidad de dónde sacaba Juliana López los tiquetes: prima de la modelo

Melissa López, prima de Juliana, la colombiana que fue detenida en China por aparentemente transportar droga, dijo en Mañanas BLU que le causaban “curiosidad” los viajes de la modelo al país asiático, pero que prefirió no preguntarle nada al respecto. (Lea también: A Juliana le metieron base de coca en su maleta: tía de modelo detenida en China ).



“Eso causa siempre curiosidad, pero nunca le preguntaba eso porque eso era muy personal de ella”, dijo.



De otro lado, dijo que desconoce las razones por las cuales Juan Esteban Marín, exnovio de Juliana, también fue detenido por las autoridades chinas.



“Ellos fueron novios hace mucho tiempo. Fueron novios unos tres años y habían terminado hacen unos 4 meses. Nos informaron que él había sido detenido más no nos habían dicho que había sido dos días después (de la detención de Juliana)”, manifestó.



Además, reiteró que, a diferencia de ella, la familia creía que la joven estaba en Panamá y que solo después de la noticia se enteraron del viaje.



Melissa reveló que supo del primer viaje de la integrante de “Las Divas del Fútbol” al país oriental en el que trajo forros de celulares y otros accesorios para vender.