CIDH reclama al MinDefensa por no pago de indemnizaciones del Palacio de Justicia

BLU Radio conoció en exclusiva una carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado cumpla con los pagos de indemnización por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.



El documento de cuatro páginas fue enviado el pasado 7 de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Pablo Saavedra, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



En este se rechaza la posición del Ministerio de Defensa quién frenó el pago de las indemnizaciones, al determinar que los beneficiarios debían hacer el trámite de las sucesiones de los padres o los fallecidos del núcleo familiar. Además, establecía que los montos de las indemnizaciones debían ser divididos entre las personas y no pagados por víctimas.



Ante esta posición, la Comisión Interamericana estableció que no se puede seguir revictimizando a los afectados y que los pagos deben hacerse a cada víctima como lo ordenó la sentencia de la Corte hace dos años.



"La Comisión observa que, de acuerdo a la interpretación propuesta por el Estado sobre el monto del daño inmaterial para cada beneficiario, no es compatible con el espíritu de la sentencia y, en particular, con los criterios establecidos en cuánto a la gravedad de lo ocurrido y naturaleza del daño de la desaparición forzada. Lo anterior se ve reforzado en que tales pagos no son mínimamente cercanos a la reparación ordenada por la Corte", dice el documento conocido por BLU Radio.



"Corresponde al Estado adoptar las medidas de carácter interno que sean necesarias para cumplir con entregar los montos ordenados. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que el Estado debe garantizar que tales procedimientos resulten efectivamente en el pago de tales indemnizaciones, de tal forma que debe asegurar que no resulten o se traduzcan en una carga adicional de carácter económico a las víctimas", agrega el texto.



Y es que, para la Comisión, exigir la declaratoria de muerte presunta de una víctima desaparecida es "revictimizarlos".



Finalmente, dice que "en vista de la controversia presentada, las consecuentes dificultades que pueden implicar en el proceso de cumplimiento, el impacto que pueden tener los montos propuestos por el Ministerio de Defensa afectan severamente la sentencia de la Corte que deberá expedir una resolución que aclare el monto de las reparaciones".



Ante esta comunicación, René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín —desaparecida cuyos restos ya fueron hallados-, señaló a BLU Radio, "Cómo familiares de desaparecidos lo que esperamos es que con el pronunciamiento el Estado colombiano proceda a cumplir con el pago de las indemnizaciones que hemos esperado por 31 años", el plazo de la sentencia.



En diciembre se cumplió el plazo de dos años que interpuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al condenar al Estado colombiano por su responsabilidad en las 11 desapariciones del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985



En la condena, el Estado debía hacer una millonaria indemnización a las víctimas, un acto de perdón, que incluye un documental; tratamientos psiquiátricos y le ordena resultados judiciales a la mayor brevedad.



La Corte fijó 100.000 dólares por cada una de las once desapariciones forzadas, 80.000 dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40.000 dólares para hermanos, entre otras sanciones pecuniarias.



La fecha límite para este pago era el 9 de diciembre, pero los familiares de las víctimas no recibieron la reparación.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El líder de la oposición Venezolana, Henrique Capriles, reaccionó a la decisión del gobierno venezolano de sacar del aire la cadena CNN en Español.

-Entre tanto, Reporteros sin Fronteras aseguró que la censura del gobierno venezolano contra el canal CNN en español va contra los derechos humanos de la libertad de expresión, y rechazó firmemente la acción de ese gobierno.

-Diferentes reacciones en los partidos políticos ha generado la apertura de una investigación preliminar en la Comisión de acusaciones de la Cámara, contra el presidente Santos por el caso Odebrecht.

-Hay reacciones de los Familiares del asesinado exdirector de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, sobre las medidas cautelares ordenadas por la ONU al Estado.

-El presidente de Ecuador Rafael Correa confía en que el nuevo gobierno de su país seguirá respaldando el proceso de paz con el ELN.

La organización Mundial y Panamericana de la Salud alertaron a Colombia y varios países de la región por el incremento en un 16 % de casos de Malaria durante 2016.

-Andrew Puzder, nominado para secretario del trabajo de Estados Unidos renunció en medio de escándalos por denuncias de contratación ilegal de trabajadores.

-La demanda de Rionegro Águilas al América no tuvo efecto y se mantienen los puntos de la primera jornada.