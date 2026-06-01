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Cierre nocturno en el Túnel de Gualanday por labores de mantenimiento

De acuerdo con la programación, los cierres se llevarán a cabo en jornadas nocturnas de 12 horas, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, del 1 al 5 de junio.

Túnel de Gualanday.
Túnel de Gualanday.
Suministrada.
Por: Fernando González
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

La Concesionaria APP GICA S.A. informó que, con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento preventivo, se realizará el cierre total nocturno de la variante Gualanday, en el corredor vial Girardot - Ibagué - Cajamarca, donde se ejecutarán actividades de mantenimiento del sistema de ventilación, revisión de sistemas electromecánicos y verificación de iluminación.

De acuerdo con la programación, los cierres se llevarán a cabo en jornadas nocturnas de 12 horas, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, del 1 al 5 de junio.

Durante este periodo, se implementará un Plan de Manejo de Tránsito las autoridades indicaron que los usuarios que se movilicen en sentido Girardot - Ibagué deberán tomar como ruta alterna la vía Ibagué – Espinal, conocida como las Curvas de Gualanday, con el fin de garantizar la movilidad en la zona.

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