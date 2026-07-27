Cierre total en la vía al Llano por accidente de tránsito de dos vehículos

Las autoridades reportaron el cierre total del túnel Renacer, en la vía al Llano, luego de un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados dos vehículos, uno de ellos que transportaba sustancias peligrosas.

Esta situación obligó a activar un Plan de Atención de Emergencias, por lo que las autoridades continúan atendiendo la emergencia, que, por fortuna, no dejó personas heridas.

Por ahora, los usuarios de la vía esperan la reapertura del corredor vial en los peajes de Pipiral y Naranjal, donde se realizaron cierres preventivos mientras los vehículos involucrados son retirados del lugar.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, no existe una hora estimada para la reapertura de la vía y recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la emergencia y las condiciones de movilidad.