Claudia López pide dos semanas para reactivar sector de manufactura

En medio de una reunión entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y los ministros de Comercio, José Manuel Restrepo; y Transporte, Angela María Orozco, el Distrito le pidió al Gobierno un plazo de al menos dos semanas para reactivar el sector de la manufactura.

"La manufactura hoy no tiene ni protocolos de bioseguridad en el lugar de trabajo, yo expliqué todo esto. Le dije: ministro (Comercio), en dos semanas entramos en uno o dos de los 30 sectores de la manufactura (...). Me dijo: no alcaldesa, muy tarde”, comentó.

La alcaldesa sugirió que no hay claridad en las decisiones que se están tomando desde el Gobierno.

"Va a pasar lo que decida el presidente. ¿Cuándo nos vamos a enterar? Cuando saque un decreto decidiendo lo que sea, pero aún no sabemos cómo es que piensa abrir, ni qué, ni cuántos, ni cómo", dijo López sobre los sectores que reabrirán desde la siguiente semana.

En la reunión con los ministros, la alcaldesa solicitó facultades para regular un servicio de taxi colectivo y

para que buses intermunicipales y de servicio especial, puedan ofrecer rutas específicas de transporte público.

"Queremos implementar un pico y placa inteligente para que las personas puedan utilizar más su vehículo, que puedan llevar más de dos personas. Además, queremos tener unos carriles de alta ocupación para que se pueda ir más rápido que en otros" afirmó la alcaldesa Claudia López a la revista Semana.

