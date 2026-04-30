Claudia Mojica, nueva representante especial adjunta de la ONU en Colombia

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, designó a la diplomática salvadoreña Claudia Mojica como nueva Representante Especial Adjunta de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en reemplazo del uruguayo Raúl Rosende.

Guterres destacó la trayectoria de Mojica dentro del sistema de Naciones Unidas, donde ya lleva más de 30 años de experiencia en temas relacionados con paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo.

Tras el anuncio, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia Miroslav Jenča, felicitó a Mojica por su designación y le dio la bienvenida.

Además, reconoció y agradeció el trabajo de Rosende, quien, según señaló, contribuyó de manera sostenida a los esfuerzos de paz en Colombia desde la creación de la misión en 2016.



Actualmente, Mojica se desempeñaba como Coordinadora Residente de la ONU en Argentina, cargo que ocupaba desde 2022. Ha trabajado en procesos de prevención y resolución de conflictos, así como en consolidación de la paz, en países como Burundi, Haití, Guatemala y Côte d’Ivoire. También hizo parte de los equipos desde Ginebra y Nueva York que acompañaron las negociaciones que condujeron al Acuerdo Final de Paz de 2016 y a la creación de la misión de verificación en Colombia.

La diplomática ocupó el cargo de Subdirectora de la División de las Américas de los Departamentos de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz y de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas y como Representante Residente del PNUD en Chile.