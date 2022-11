Coaliciones, la clave para llegar a la presidencia en 2018: expertos

La carrera por la Presidencia para el próximo año apenas arranca y muchos ya empiezan a buscar alianzas ante la dispersión de partidos que hay en el país. Para Carlos Arias, analista político de la Universidad Externado de Colombia, la única forma de que las fuerzas ideológicas del país lleguen a la Presidencia es que actúen en coalición.



“Esto significa que la centro-derecha y la derecha ya entendieron, a diferencia de la izquierda que de no unirse no van a llegar fuertes ni siquiera a primera vuelta. Y si no llegan fuertes a primera vuelta es casi imposible que obtengan la Presidencia de la República”, señaló.



Además, Arias señaló que mientras las distintas fuerzas intentan alinearse, la izquierda debe intentar superar sus divisiones.



“La izquierda colombiana que está totalmente dividida. Esto significa que el partido del gobierno y las fuerzas que representan a los movimientos que apoyaron el Sí, tienen que pensar en una coalición de nombres que les permita llegar fuertes a primera ronda, aún más, generaría que Germán Vargas Lleras pueda estar cercano al partido del Gobierno, aunque suene un poco improbable por los acontecimientos políticos que marcaron la salida del vicepresidente del Gobierno”, dijo Arias.



“La política es dinámica y una cosa es la filiación ideológica y otra los intereses electorales y partidistas. Vargas Lleras tiene claro que para él sería más benéfico tener al centro Democrático, pero hay más fuerzas desde el Partido Conservador e incluso Alejandro Ordóñez que no podrían estar con el ex vicepresidente. Por el contrario, en la medida que él sea aguas tibias con el proceso de paz podría tener le guiño del Partido de Gobierno en la medida en que Humberto de la Calle y Sergio Fajardo son candidatos de opinión fuertes, pero que no tienen maquinaria”, concluyó.



Para el profesor Medófilo Medina de la Universidad Nacional en este debate entran además figuras como Angelino garzón a quien calificó de oportunista, tras los recientes acercamientos con el uribismo.



“Siempre en la política hay campo fecundo para el oportunismo, solamente que en el caso de Angelino garzón, particularmente, su oportunismo me produce náuseas”, indicó.