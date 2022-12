Colombia dice que Venezuela sí ha colaborado en lucha contra el narcotráfico

El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia, general Ricardo Restrepo, no quiso polemizar frente al reclamo que hizo el Gobierno de los Estados Unidos a Venezuela por la falta de acción del vecino país en la persecución de narcotraficantes y combate a la cadena de tráfico de drogas. (Lea también: Chile extremaría requisitos de visado a Colombia por masivo tráfico de drogas )



Contrario al general John Kelly, para el general Restrepo, la colaboración de las autoridades de Venezuela ha sido efectiva.



"Nunca he recibido un no de Venezuela, hemos tenido unas muy buenas relaciones, en algunos casos hemos contado con su colaboración especialmente en frontera", dijo Restrepo. (Lea también: Ecuador mantendrá lucha contra Farc y destaca suspensión de uso de glifosato )



El alto oficial señaló que el replanteamiento de la lucha contra las drogas debe ir dirigido a fortalecer la colaboración entre los países implicados en la cadena del tráfico de drogas.