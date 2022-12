Colombia otra vez está en la lista de EEUU sobre "grandes" productores de droga

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Venezuela y Bolivia, junto con Birmania, como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción de drogas en los últimos doce meses.



Además, Colombia volvió a entrar a la lista de los países productores o de tránsito de drogas ilícitas.



El presidente de EE.UU., Barack Obama, envió hoy al Congreso, como requiere la ley del país, una notificación sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas que "han fallado manifiestamente en el cumplimiento de sus compromisos internacionales" y de nuevo están en lista, como el año pasado, Bolivia y Venezuela, junto con Birmania.



La lista completa de países a los que EE.UU. califica de "grandes" productores o de tránsito de drogas la integran Colombia Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.



La notificación de Obama alerta de la creciente "expansión" del cultivo de amapola para la producción de derivados del opio más allá de Afganistán, Laos y Birmania, habituales en estas listas, y menciona especialmente a México.



En México, se calcula que las hectáreas dedicadas al cultivo de amapola ha pasado 11.000 en 2013 a 28.000 en 2015, y también ha crecido en Colombia y Guatemala, señaló el documento.



Por lo que se refiere a la cocaína, el cultivo en Colombia, el principal abastecedor de EE.UU., ha crecido en un 42 % entre 2014 y 2015.



Se mantienen, además, las rutas de Centroamérica, el Caribe y México para el suministro a EE.UU., mientras que para el mercado en Europa se utilizan las salidas a través de Venezuela, Brasil, Bolivia y África Occidental.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se presenta una emergencia en Norte de Santander por un derrumbe que mantiene incomunicado al departamento con Arauca.



-Los beneficiarios del programa "Ser Pilo Paga" exigieron respeto y una disculpa pública del ex presidente Álvaro Uribe quien a través de su cuenta en Twitter utilizó el término "ser pillo paga" para referirse a las Farc.



-Desde el Congreso consideraron que un posible encuentro entre el expresidente Andrés Pastrana y el jefe máximo de las Farc, alias Timochenko, le permitiría al exmandatario limar asperezas con su colectividad, el Partido Conservador.



-Por falta de trámites administrativos, más de 300 alcaldes aún no han recibido los recursos del Sistema General de Participación para realizar obras infraestructura en sus municipios.



-Este lunes se juega una nueva jornada del mundial de futsal en Medellín y Bucaramanga con el debut de España como el encuentro principal.

La carta del expresidente Andrés Pastrana a Juan Manuel Santos solicitando una reunión con alias 'Timochenko' se ha mantenido como uno de los temas más comentados en redes sociales.



-La Secretaría de Movilidad evaluará los planes de mejoramiento del servicio de taxi en Bogotá por cuenta del aumento de comparendos a los conductores por infracciones de tránsito.



-Desde la Alcaldía de Bogotá denunciaron nuevas invasiones ilegales en Ciudad Bolívar que habrían sido construidas en medio de casos de corrupción de administraciones pasadas.