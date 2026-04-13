Colombia pide explicaciones a Perú por presunto ataque de su Marina que dejó un muerto en frontera

La Cancillería Colombiana pidió formalmente al Gobierno de Perú esclarecer lo ocurrido el 12 de abril en el río Putumayo, sector de Marandúa, municipio de El Encanto, Amazonas, donde un ciudadano colombiano identificado como José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, murió al parecer tras disparos de miembros de la Marina del vecino país.

“Como es de público conocimiento, en estos hechos se reportó el fallecimiento del capitán de la embarcación “RR. San José”, José Miguel Gutiérrez, heridas a uno de sus hijos y la presunta detención por parte de autoridades peruanas a otras personas que estaban a bordo”, detalló el Gobierno colombiano en su comunicado en el que además pidió a la Cancillería de Perú informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la embarcación.

X: @CancilleriaCol

Justamente, sobre este caso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también había informado que está en conversaciones con homólogo en Perú para apoyar la investigación mientras que el herido, que es hijo del capitán del barco fallecido, fue trasladado a Bogotá por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

“Nuestra Fuerza Aérea ya realizó la evacuación aeromédica del ciudadano colombiano herido en los hechos ocurridos en el río Putumayo, trasladándose con todos los protocolos médicos hacia Bogotá para garantizar atención especializada y salvaguardar su vida”, agregó Sánchez.



Los pronunciamientos se dan luego de la revelación de Blu Radio sobre el grave incidente donde se vio involucrada la embarcación de bandera colombiana la cual habría sido atacada con disparos, presuntamente por unidades de la Marina de Perú.

De acuerdo con un informe enviado desde El Encanto a la Gobernación del Amazonas, el hecho dejó como saldo una persona muerta, una herida y otra desaparecida. La víctima fatal fue identificada como José Miguel Gutiérrez, oriundo de Florencia; mientras que José Miguel Gutiérrez Claros resultó herido y Jhon Jairo Córdoba Mazo permanece desaparecido.

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Sobre lo ocurrido, José Gutiérrez, familiar de las víctimas, aseguró que la embarcación colombiana fue interceptada por una lancha tipo “piraña” de la marina peruana, que le ordenó detenerse y amarrarse en territorio extranjero para un supuesto control. Según su versión, el capitán intentó maniobrar para hacerlo del lado colombiano debido al tamaño de la embarcación, pero en ese momento se produjeron disparos.

“El capitán hizo señales de que iba a maniobrar porque era una embarcación pesada. Cuando se estaba amarrando del lado colombiano, comenzaron los tiros”, relató.

Gutiérrez afirmó que había dos unidades peruanas en la zona y que se produjo un cruce de disparos que terminó dejando a la embarcación colombiana en medio.

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“Quedamos en la mitad del cruce de fuego entre las dos lanchas”, señaló.