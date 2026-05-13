Colombia tarda más del doble de lo que dice la ley en reparar colectivamente a víctimas: Contraloría

Si la reparación colectiva de las víctimas del conflicto armado continúa a su ritmo actual, en 2031 apenas el 9,4 % habrá logrado tener un plan concreto con acciones hacia su reparación, de acuerdo con las proyecciones de la Contraloría General de la República.

Esto “dejaría a más de 1.645 comunidades sin culminar sus programas, poniendo en entredicho el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz y los compromisos internacionales. Para lograr la reparación integral de los 1.645 SRC restantes, el Estado debería conseguir recursos estimados en $9 billones, a precios constantes de 2025, lo que representa un desafío significativo en términos de sostenibilidad fiscal”, señaló la entidad.

Según el informe del ente de control, apenas se han implementado 60 planes de reparación frente a 1.197 sujetos colectivos que deberían repararse.

Además, el país está tardando más del doble de lo que dice la ley en reparar colectivamente a las víctimas: hasta 10 años, en algunos casos.



“El trabajo de campo permitió corroborar que la alta rotación del personal técnico de ruta es uno de los factores que más afecta la eficacia del proceso. La no renovación de contratos a los profesionales de ruta implica pérdida de conocimiento, discontinuidad en la relación con las comunidades y desconfianza hacia la institucionalidad. En todos los territorios, las comunidades señalaron que los cambios de profesionales han significado interrupciones y la necesidad de reiniciar el proceso y repetir diagnósticos, lo que genera una profunda sensación de doble sufrimiento y revictimización”, agregó la entidad.