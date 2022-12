“Colombia tiene rabo de paja en materia de deforestación en Amazonía”: ex minAmbiente

A propósito de la emergencia ambiental en la Amazonía, expertos consultados por BLU Radio aseguraron que el Gobierno colombiano debe fijar mayores metas para combatir fenómenos como la deforestación.

El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, promotor en los años 90 de la creación del Ministerio de Medio Ambiente e impulsor de la incorporación de artículos en la Constitución de Colombia de 1991, lanzó hace cinco días su libro ‘Nuestro Planeta, Nuestro Futuro’, donde aborda la problemática del cuidado de la Amazonia.

"Es mejor ser cabeza de ratón que cola de León, Colombia, en un conjunto muy malo, que es el de América Latina, no está tan mal. Eso no nos debe consolar porque el Ministerio de Ambiente se ha deteriorado en los últimos años y hay que tomar medidas para corregir el paso", dijo.

Rodríguez aseguró que Colombia necesita reorientar prácticas como la minería, la agricultura y la política energética, cuestiones que no corresponden únicamente al Ministerio de Ambiente, que necesita ser fortalecido.

"La salud ambiental del país no depende del Ministerio de Ambiente, que tengamos o no un mejor medio ambiente no depende de esta institución, es necesario tener un ministerio fuerte, pero depende también de reorientar fuertemente la agricultura, de reorientar las prácticas mineras, de reorientar la política energética, asegurar que el país consolide uno de los mayores logros de la historia en materia ambiental, que es la suma de los Parques Nacionales, más las propiedades colectivas de las comunidades negras, más los resguardos indígenas que es la gran estrategia para proteger la diversidad biológica", explicó.

Aseguró que Colombia tiene un gran déficit de recursos económicos dedicados a la protección ambiental, debido a que los gobiernos pasados no le han dado la importancia que el tema merece, por lo cual el margen de acción en caso de una emergencia no sería el esperado.

"El mayor problema ambiental del país es la contaminación del aire en las grandes ciudades, tema que no depende del Ministerio de Ambiente, les toca a los alcaldes, hay programas para descontaminar el aire. En Bogotá, durante la administración de Peñalosa, se cometió el grave error de desmontar el plan de descontaminación del aire", aseguró Rodríguez.

Colombia, sin embargo, es uno de los países que más avanza en protección ambiental en la región, pero para ver mayores cambios en esta materia, según el exministro, "es necesario inyectar mayores recursos al sector, pues actualmente el ministerio y las corporaciones autónomas regionales no tienen los dineros necesarios".

"Según la OCDE, la inversión de Colombia en la protección ambiental solo llega al 0,33% del Producto Interno Bruto, mientras que otros países de la OCDE, a la cual pertenece Colombia, invierten en promedio un 2% del PIB, tenemos un gran déficit de recursos económicos dedicados a la protección ambiental que se ha ido agrandando a medida que pasan los años porque los diferentes Gobiernos no le han prestado atención", aseveró.

Rodríguez aseguró que "Colombia tiene rabo de paja en materia de deforestación", el principal factor generador de este tipo de emergencias como la que se presenta en la Amazonía brasileña, porque, aunque el Gobierno manifiesta la intención de reducir la cifra de hectáreas reducidas, se trata de una meta mediocre.

"Lo que pasa en la Amazonia es muy grave, es una desgracia, pero hay que recordar que Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, tienen todos los países rabo de paja. En 2017, se deforestaron aproximadamente 17 millones de hectáreas de bosque tropical, estando la mayor parte de esa deforestación en bosque amazónico, y los países campeones en deforestación fueron 10, dentro de esos el primero es Brasil, y están ahí Bolivia y Colombia", explicó.

Para el experto también es necesaria una reforma ambiental que corrija las corporaciones autónomas regionales, en muchos casos ineficientes y convertidas focos de corrupción. También ratificó que la creación de la ANLA fue un error para el desarrollo ambiental.

"Infortunadamente se creó en el Gobierno pasado una Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que en su momento muchos dijimos que era un error la manera en que se estaba creando, y la historia nos ha dado la razón, fue un mal paso que hizo Colombia, es una agencia que habría que revisar a fondo", dijo.

Finalmente, el exministro Rodríguez aseguró que hay desinformación alrededor de las tierras que son deforestadas para la ganadería, pues Colombia cuenta con terrenos suficientes para este propósito y tiene que enfocarse en proteger la Amazonia.

"En Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, lo paradójico es que no se requiere una hectárea más para ganadería, hay exceso de tierra ganadera abierta en todos los países de la región. Colombia no necesita una hectárea más de tierra para ganadería, se está deforestando la región amazónica para generar más tierra, el 70% de la región amazónica es para la ganadería. La gente tiene que saber que eso no tiene que ver con el desarrollo del país porque no se necesita un ápice más de tierra ganadera. En Colombia hay 34 millones de hectáreas dedicadas a tierra ganadera", finalizó.