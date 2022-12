Colombia tuvo un traspié electoral, pero la paz es irreversible: Maduro

“Yo ayer me quedé pensando, ¿qué pasó en Colombia? Bueno hubo un empate técnico, inclusive me preguntara si hubiese sido al revés, hubieran gritado fraude algunos sectores”, dijo.



Agregó que le sorprendieron las encuestas de semanas atrás donde daban amplia ventaja al SÍ, en la consulta de este domingo.



“Yo percibí cuando fui a Colombia otra cosa, en las calles, porque uno camina en las calles, inclusive se lo comenté a la Canciller, me pregunto qué pasó con las encuestas”, manifestó.



Señaló que Colombia tuvo un traspié electoral, como lo tuvo Venezuela el pasado 6 de diciembre, “pero así como el traspié electoral de Colombia ayer, la paz es irreversible.



“Como dije yo el 6 de diciembre dije que la revolución es irreversible, ya no se puede pensar en guerra en Colombia”, enfatizó.



Además, felicitó los discursos tanto del presidente Santos, como de las Farc y de la oposición, y las razones por las que se perdió quedarán en el ámbito político.



El jefe de Estado venezolano también se refirió a los medios y a la oposición en Venezuela a quienes señaló de querer más guerra en Colombia: “no hicieron campaña por el no, todas las declaraciones de los dirigentes de la MUD, de los jefes políticos y de los medios de la derecha, era campaña porque se mantenga la guerra en Colombia”.