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Combates contra Clan del Golfo en Chocó dejan dos muertos, capturados y arsenal incautado

La ofensiva militar se desarrolla en zona rural del municipio de Sipí, donde tropas del Ejército enfrentan a integrantes de esa estructura criminal en medio de operaciones conjuntas con otras autoridades.

Clan del Golfo (1).jpg
Clan del Golfo.
Foto: imagen de archivo, AFP.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Una intensa operación militar se desarrolla en la vereda El Embarcadero, zona rural del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó, donde tropas del Ejército sostienen fuertes combates contra integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por las Fuerzas Militares, hasta el momento, el operativo deja cinco personas capturadas y dos presuntos integrantes de esa estructura criminal neutralizados. La ofensiva se adelanta de manera conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía.

En medio de los enfrentamientos, las tropas lograron, además, la incautación de un importante arsenal de guerra que, según las autoridades, pertenecería al grupo criminal. Entre el material hallado se encuentran seis fusiles, una pistola, un mortero de 60 milímetros, siete proveedores, abundante munición de diferentes calibres, una granada de mano y un artefacto explosivo.

Ejército combate contra el Clan del Golfo
Ejército combate contra el Clan del Golfo
Ejército Nacional

Las autoridades también reportaron el hallazgo de 44 elementos de intendencia que, al parecer, eran utilizados por los integrantes de la organización para movilizarse y permanecer en las zonas selváticas del occidente del país, donde el Clan del Golfo mantiene presencia armada.

A esta hora, las operaciones militares continúan en el área, mientras las tropas avanzan en labores de registro y aseguramiento de la zona para evitar la expansión de esa estructura ilegal en el departamento del Chocó.

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