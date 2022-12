Como un hombre coherente recuerdan sus hijos a Luis Carlos Galán

son congresistas de Colombia.

“Fue muy duro porque la vida nuestra se había desarrollado alrededor de él. Él era el eje de toda la vida familiar y toda la vida política porque era una sola. Nosotros estábamos constantemente en contacto con su carrera. Él tuvo un rol en la política colombiana, en el país, se entregó por el país y ese ejemplo hay que divulgarlo y demostrar que hay que ser coherente. Si uno defiende unos principios tiene que estar dispuesto incluso a dar la vida”, dijo Carlos Fernando Galán, senador y presidente de Cambio Radical.

“No solamente fue la experiencia de perder a mi padre tan joven, sino la edad que yo tenía cuando lo perdí. Yo tenía 17 años y de los tres al que más afectó esa muerte violenta y trágica fue a mí. La principal influencia fue su asesinato para que yo me decidiera entrar en la política porque yo me dije si vi a mi papá hacer sacrificios y es injusto que eso vaya a morir con él. Me siento con un deber de trabajar y dedicar mi vida para que su causa nunca muera”, dijo por su parte Juan Manuel, el primero de los hijos de Galán de probar la política.