Comunicado de Caracol TV: anuncia comisión independiente para investigar protocolos frente al acoso

Caracol Televisión anunció la creación de una comisión independiente que adelantará una investigación sobre la cultura institucional del canal y los protocolos existentes para prevenir el acoso sexual y la violencia de género.

Según informó la compañía en un comunicado divulgado este 1 de abril, la decisión se adopta “en cumplimiento del compromiso anunciado por el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba”, y busca revisar las dinámicas internas de la organización.

“La compañía informa la puesta en marcha de una comisión independiente que adelantará una investigación autónoma sobre la cultura institucional y los protocolos de prevención de acoso sexual y violencia de género en el canal”, dice un comunicado.

El comunicado explica que el objetivo de esta instancia será revisar el funcionamiento de la organización y plantear mejoras. En ese sentido, señala que “el objetivo será analizar las dinámicas organizacionales y formular recomendaciones que generen mejoras y fortalezcan los mecanismos de prevención, atención y protección frente a este tipo de conductas”.



Asimismo, el canal indicó que el proceso busca que las conclusiones se traduzcan en cambios estructurales dentro de la empresa. “Este proceso busca garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles, asegurando que dichos hallazgos se traduzcan en una transformación cultural profunda, real y sostenible en el tiempo”, agrega el texto.



Integrantes de la comisión

La comisión estará presidida por la abogada Catalina Botero Marino, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la integrarán Alejandra Negrete Morayta, abogada experta en género y justicia; Mia Perdomo, psicóloga y CEO de Aequales; y Carlos Alfonso Negret, exdefensor del Pueblo de Colombia.

El comunicado destaca que “este equipo contará con plena independencia y autonomía técnica” y que “su trabajo no estará subordinado a directivos ni a consideraciones reputacionales, y dispondrá de los recursos necesarios para desarrollar una investigación rigurosa y transparente”.

La investigación, según Caracol Televisión, se desarrollará bajo varios principios orientadores. El documento señala que “el proceso se regirá por principios de perspectiva de género, confidencialidad, debido proceso, no revictimización y protección frente a represalias, garantizando condiciones seguras para quienes deseen aportar información”.

Publicidad

Además, la comisión elaborará recomendaciones concretas para fortalecer los mecanismos existentes dentro del canal. En ese sentido, el comunicado indica que “a partir de sus hallazgos, la comisión propondrá una hoja de ruta que incluirá el fortalecimiento de los canales de denuncia, medidas de protección, formación obligatoria y mecanismos de seguimiento para asegurar cambios sostenibles”.

Finalmente, la empresa señaló que con esta decisión “reafirma su compromiso con la construcción de un entorno laboral seguro y con el fortalecimiento de una cultura basada en el respeto, la integridad y la confianza”.

El canal también informó que las personas interesadas en aportar información a la comisión podrán hacerlo a través de un enlace habilitado en su sitio web.

Comunicado Caracol TV

Publicidad