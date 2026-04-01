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Blu Radio  / Nación  / Comunicado de Caracol TV: anuncia comisión independiente para investigar protocolos frente al acoso

Comunicado de Caracol TV: anuncia comisión independiente para investigar protocolos frente al acoso

El canal informó la creación de una comisión independiente que analizará la cultura organizacional y los mecanismos de prevención de acoso sexual y violencia de género.

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