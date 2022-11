Comunicado es malintencionado: Santos responde a procurador sobre policía rural

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la posición del procurador Alejandro Ordóñez sobre la posibilidad de que desmovilizados de las Farc integren la policía rural, es malintencionada.

“He leído el comunicado y me parece malintencionado. Es realmente perverso concluir que por decir simplemente que he pensado en ingreso de desmovilizados a la Policía, pero que no lo he descartado, concluir que estamos negociando la fuerza pública en La Habana”, dijo desde París el primer mandatario. (Lea acá también: Santos no descarta que desmovilizados integren policía rural )

Santos manifestó que “no hay ninguna razón para creer eso” porque “desde el comienzo de las conversaciones” eso ha sido claro.

“Lo que dije en el día de ayer ante la pregunta de un periodista es que no lo he pensado, pero no lo descarto”, recordó Santos.