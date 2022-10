Con banderas amarillas, comunidad con discapacidades pide ayudas en Santander

Se trata de algunos voceros del Comité Departamental de personas en condición de discapacidad de Santander que acordaron utilizar una bandera o un trapo amarillo en la fachada de sus casas, con los cuales buscan significar que se trata de una vivienda que tiene necesidad urgente de ayuda en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

Según lo explicó Giovanny Lizcano, uno de los representantes de estas comunidades en el Comité Departamental de Discapacidad de Santander, las personas con dificultades de visión o no pueden caminar o presentan discapacidad de alguna manera, tienen muchos problemas porque en su mayoría viven de las ventas informales y eso significa que están por debajo de la línea de miseria.

Publicidad

“Solicitamos con todo respeto, que se nos de pronto y oportunamente una solución a nuestra tragedia. Históricamente hemos estado abandonados, a esto debemos sumarle la negligencia que ha presentado la Alta Consejería para la Discapacidad, que no ha cumplido con algunas de sus promesas”, dijo Lizcano.

En Alianza con el @SENAComunica hemos abierto una convocatoria para que las Personas con Discapacidad emprendan en esta emergencia de #COVID19. Hemos destinado $3 mil millones de pesos, con el objetivo de promover la creación de 38 nuevas empresas y cerca de 475 empleos directos pic.twitter.com/tTxHvfwZ44 — Jairo Clopatofsky Ghisays (@J_Clopatofsky) April 17, 2020

Muchos de los integrantes de la comunidad en condición de discapacidad viven de la mendicidad o de las ventas ambulantes por lo que Lizcano señaló que están por debajo de la miseria y en ese sentido requieren mucha ayuda en este momento y eso significaría que de alguna manera deben tener algún tipo de prioridad para recibir ayudas humanitarias como mercados que hasta el momento no han recibido.

“No tenemos fuentes de ingresos, no tenemos para pagar arriendo, mucho menos para comprar alimentos, señores gobierno, no estamos haciendo una presentación de lastima, es una realidad en nuestro país y nosotros no tenemos que estar mendigando pero, sí solicitamos que se construya un plan de contingencia para atender a esta comunidad en medio del COVID-19”, aseguró Lizcano.

Publicidad