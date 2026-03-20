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Blu Radio  / Nación  / Con el agua a las rodillas, incertidumbre en Facatativá luego de inundaciones por fuertes lluvias

Con el agua a las rodillas, incertidumbre en Facatativá luego de inundaciones por fuertes lluvias

Entre el barro, los muebles dañados y electrodomésticos inservibles se acumulan en las casas, mientras los afectados intentan sacar el agua de sus viviendas sin herramientas suficientes, en medio de la angustia que supone ver perdida la mayoría de sus bienes.

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