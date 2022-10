Con mayor inversión social, Santos defiende reforma tributaria

El presidente de la República, Juan Manuel Santos , salió en defensa de la reforma tributaria pues según dijo, esto va de la mano con la inversión social como el de las 10 mil becas para los mejores bachilleres del país.

El jefe de Estado, que participó en el programa semanal Agenda Colombia, desde la Casa de Nariño, manifestó que éste es un paso gigante hacia la equidad y recordó que una de las metas principales del Gobierno es hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina para el año 2025.

"La única condición es que se gradúen; lo único es que se gradúen. De resto no hay ninguna condición, porque ni siquiera van a tener codeudores, ni van a tener garantes. Porque por primera vez la firma del estudiante nos es suficiente, es suficiente para el Gobierno, estamos confiando en los estudiantes" dijo.

El mandatario sostuvo que, eso sí, los beneficiarios "no pueden entrar a despilfarrar los recursos del Estado al no estudiar. Por eso la única condición para no cobrarles es que se gradúen y eso me parece que es una condición muy razonable. De resto es totalmente gratis".

Santos señaló que así se completa una cadena de apoyo integral a la educación, pues hay atención a la primera infancia en nutrición y salud, gratuidad en la educación básica y media oficial, y luego los mejores estudiantes asisten gratis a las mejores universidades.

"Las becas gratis para las personas que tienen bajos recursos, que no tienen posibilidad de acceder a la universidad, pues es un paso gigantesco hacia la equidad y hacia la mejor educación, porque esas personas van a tener unas becas en las 33 mejores universidades. No cualquier universidad, las mejores", expresó.

Explicó que el paso dado con la gratuidad de la educación básica y media se encontraba con la barrera de que los estudiantes de familias de escasos recursos no tienen para entrar a la universidad.

"O sea que eso se fue gestando a punta de necesidades y eso encaja perfectamente dentro de los pilares de Colombia en paz, con más equidad y mejor educación", indicó el presidente.