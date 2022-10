Con protestas de fondo inicia subasta con un solo oferente de Isagen

La CGT, la CUT y el Polo Democrático, son los gremios y partidos con mayor presencia en el plantón contra la venta de Isagen.



Las protestas generaron que fuera cerrada la Carrera Séptima sentido norte – sur, mientras que un escuadrón de la Policía hizo presencia en el lugar.



La representante Ángela Robledo aseguró que “Isagen ha sido un patrimonio nacional que ha permitido la regulación del servicio de energía y con esta venta se pierde esa capacidad regulatoria”.



Además, manifestó que “una subasta de uno no es subasta”, por lo que dijo que no era adecuado poner a la venta las acciones del Estado en la electrificadora.



Entre tanto, dentro de la Bolsa de Valores inició hacia las 8:00 de la mañana la venta con un precio fijado de 4.130 pesos por acción.



Por su parte, el senador Antonio Navarro Wolff pidió movilizaciones y le dijo a los ciudadanos que marchen y se opongan a las ventas de las empresas del país.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Crece la expectativa por el comienzo de los diálogos de paz en La Habana. Integrantes del equipo negociador de las Farc confían en que se pueda llegar pronto a un acuerdo final, pese a la advertencia de alias “Iván Márquez”, quien dijo que la firma de la paz el 23 de marzo es una ingenuidad.



-Una persona muerta y cerca de 20 heridas deja un accidente de tránsito de un bus de la Empresa Libertadores, que se registró esta madrugada, cuando cubría la ruta Bogotá - Yopal.



-En delicado estado de salud continúa el niño de 6 años que fue atropellado esta madrugada en Ciudad Bolívar.



-La sectaria de Educación de Bogotá ha recibido al menos 100 denuncias por cobros excesivos en los colegios privados y por la exigencia de útiles inútiles.



-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que convocará una comisión integrada por ex ministros de hacienda, para que ejerzan vigilancia sobre el uso que se le dará a los recursos, producto de la venta de Isagen. El funcionario insiste en que los más de 6.4 billones servirán para financiar la totalidad del programa de financiación de 28 carreteras en todo el país.



-Mediante una carta, los 21 concejales de Medellín señalaron que el detrimento patrimonial para EPM, con la venta de Isagen, puede superar los 800 mil millones de pesos y los recursos estratégicos del departamento quedarán en manos de extranjeros. El Grupo EPM es dueño del trece por ciento de Isagen.



-Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Energía y Sintraisagen anunciaron que ante la inminencia de la venta de la empresa generadora de energía, seguirán adelante con recursos legales en contra de esta iniciativa.



-En Cali la noticia sigue siendo la salud del ex arquero de la Selección Colombia, Faryd Mondragón, quien fue internado en la Clínica Valle de Lili, de la capital del Valle, por aparente intoxicación por consumo excesivo de medicamentos. Sin embargo, aún no ha habido un pronunciamiento oficial sobre su condición ni sobre las causas de su hospitalización.



-Las autoridades en Cundinamarca confirmaron que ya son 42 los municipios que siguen en alto riesgo de desabastecimiento. Las poblaciones más afectadas son La Mesa, Fusagasugá, Villeta, Viotá y Nocaima.



-La Gobernación de Santander declaró la calamidad pública para el municipio de Capitanejo debido a la crisis por desabastecimiento de agua. Los 7 mil habitantes del municipio solo reciben el líquido una hora al día.



-En una fosa común del Cementerio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, fue sepultado el cuerpo sin vida del auxiliar de vuelo Alejandro Garrido, quien, en días pasados en un apartamento de El Rodadero, asesino a su esposa y su pequeño hijo de 5 años y se suicidó. El cuerpo permanecerá en este sitio hasta que los familiares se acerquen a reclamar el cadáver.



-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, le respondió al presidente Juan Manuel Santos, que en estos momentos se están adelantando obras de adecuación del sendero peatonal de Monserrate, porque en estos momentos representa riesgos para los ciudadanos. Estima Peñalosa que los arreglos estarán listos para semana Santa.



-La Organización Mundial de la Salud anunciará oficialmente el final del brote de ébola en África que atemorizó al mundo en los últimos dos años.



-El Gobierno de Alemania confirmó que 10 de sus connacionales murieron en el atentado suicida perpetrado por el Estado Islámico en Estambul este martes, mientras que la policía turca arrestó a una persona sospechosa de estar directamente relacionada con el ataque.



-El Gobierno iraní liberó a los diez marineros estadounidenses y los dos buques que retuvo durante varias horas luego de establecer que violaron las aguas territoriales de su país. El gobierno de Irán argumentó que pudo comprobar que se trató de una acción involuntaria.



-La FIFA anunció esta mañana que despidió a su Secretario General Jerome Valcke, quien estaba suspendido desde el mes de septiembre por el escándalo de corrupción... La Federación habría encontrado vínculos directos del funcionario con una millonaria reventa de boletas en el mundial de Brasil de 2014.



-El diario The Sun publica que el Chelsea de Falcao García estaría interesado en contratar al colombiano Carlos Bacca, para garantizar los goles que le hacen falta en esta temporada. El futuro de Falcao sigue siendo incierto.



-Ya son tres las personas que han muerto por rayos, en menos de 8 días, en el departamento de Cauca.



-Continúa la angustia de varias familias de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, por la desaparición de tres hombres de mediana edad, desde hace cuatro días.