Con una cédula falsa, presunto autor de masacre de Caquetá fue a conciliación

En exclusiva, Blu Radio tuvo acceso a las copias de los documentos que certifican las audiencias públicas realizadas en la Sala de Atención al Usuario en la Inspección de Policía, por problemas de convivencia ciudadana, entre la familia Vanegas Grimaldo y tres de sus vecinos.

Las diligencias terminaron en inexplicables conciliaciones, con cédulas falsas y luego de presentar amenazas denunciadas entre las partes.

En la diligencia más antigua y reveladora, fechada el 15 de noviembre de 2013 en la Inspección de Policía, un año antes de las denuncias ante la Fiscaía, Jairo Vanegas Lozada, padre de los menores, cita al señor Silvio Martínez quien en esa audiencia se hizo pasar por un tal Ricardo Tamayo, e incluso presentó una cédula falsa, argumentando varias amenazas y hostigamientos en su contra. Desde esa fecha pidió protección.

Vale aclarar que estos documentos son diferentes a las denuncias ya conocidas también por Blu Radio en la Fiscalía.

El documento dice lo siguiente:

“Yo Jairo, cito a Ricardo Tamayo, porque nos tiene amenazados de muerte. Hace tiempos mantiene amenazándome, dice que me va a bajar la cabeza, mantiene mandándome razones que le salga, si algo me llega a pasar es culpa de este señor. Pido que me den protección. Yo a él no le he hecho nada, hay testigos, nos tiene corridos de mi propiedad".

Ante esta acusación, Martínez, alias ‘Tamayo’, respondió:

“Yo no le he hecho nada, tengo testigos de que no le he hecho nada, lo que menos quiero es que se meta conmigo. En donde yo estoy es un botadero de Invias, yo no lo he amenazado ni nada. Él pasa por mi casa, yo no le pido nada”.

La audiencia terminó en una conciliación que concluye que las partes no se volverían a agredir física, verbal, ni telefónicamente y que tratarían de llevar una buena convivencia.

En otra diligencia conocida en exclusiva por Blu Radio, realizada el 11 de abril de 2014, Jairo Vanegas cita a otro de sus vecinos, el señor Luis Alejandro Ruge de oficio agricultor y a quien Jairo denunció por calumniar a su hija Juliana Vanegas. En esta diligencia, Jairo indica: "El señor Alejandro mantiene diciendo que mi hija Juliana Vanegas, que tiene 14 años, es una prepago, dice que ella va a donde el señor Benjamín y prácticamente se acuesta con él por plata. De todas maneras aquí hay una multa porque él no se podía meter con nosotros. El señor dice que mis hijos son unos ladrones. La niña sí va a donde Benjamín, pero es adonde unos hermanos que trabajan allá".

Por su parte el señor Ruge manifiesta: "Primero que todo, yo creo que hace 10 años que nos distinguimos, somos adultos y ya deberíamos dejar tantos chismes y tanta cosa, o sea que si mañana le dicen que yo mato, entonces viene y me demanda. Así no son las cosas, a mí me han dicho que ustedes me van a picar a mi pelado".

Esta diligencia resulta en otra nueva conciliación de mantener el orden y la convivencia, y no volverse a agredirse física ni verbalmente.

Finalmente, en una tercera diligencia, registrada el 22 de septiembre de 2014, quien interpone la querella es la señora Victoria Grimaldo Amezquita, madre de los cuatro menores asesinados, esta vez en contra de otro vecino, identificado como Ángel María Yucuma Pareja.

De Yucuma, Victoria Grimaldo asegura haber recibido un papel intimidatorio y responsabiliza a este hombre de cualquier daño que pudiera recibir la familia.

“El motivo de haber venido es que recibí de manos del señor este papel, sin ningún motivo. Él me los mandó con los niños que estudiaban en la escuela. Yo no quiero que se meta más con nosotros, que no busque problemas, que yo no soy de problemas. Si alguna cosa nos llegara pasar, pues es él. Ya lo del lote está la denuncia ante la Fiscalía, que nosotros no somos de problemas y no quiero que se meta con nosotros. El otro papel dice que yo soy una bruja y que somos unos sinvergüenzas, yo reconozco que los niños no son mensajeros de nadie", señaló Victoria en esa ocasión.

Blu Radio también estableció que el inspector Segundo de la Policía, el señor Pablo Andrés Rojas, quien tenía como tarea conocer procesos por invasión, al tiempo que recibir e instruir procesos de amenazas de muerte, tiene 9 procesos disciplinarios abiertos en su contra, por presuntas irregularidades en el trámite de procesos policivos.

Los siguientes son documentos conocidos en exclusiva por Blu Radio: