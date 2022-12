Concepción de Uribe y HRW es anclada en 'ojo por ojo diente por diente': fiscal

El fiscal general Eduardo Montealegre pasó por los micrófonos de Mañanas BLU de Blu Radio para hablar sobre el acuerdo de justicia transicional alcanzado en La Habana en los diálogos de paz y las críticas del Uribismo y Human Rights Watch al mismo.

Publicidad

El fiscal aseguró que si bien las posiciones contra el acuerdo son “respetables” tienen un “equívoco principal y es que están creyendo que solamente existe un modelo de justicia que es el de la retribución, es decir la ley del ojo por ojo y diente por diente”.



Explicó que en el “mundo moderno” se han explorado diferentes modelos de justicia “como lo es el de justicia restaurativa en el que se establece un diálogo entre dos partes que están en conflicto armado”.



Afirmó que actualmente no se puede pensar que la única forma de hacer justicia “es con la privación de la libertad, y allí es donde precisamente está el error de esas posiciones”.



El fiscal fue tajante al aseverar que “lo que hay es una campaña de desinformación en la que se le está haciendo creer al país que este es un acuerdo de impunidad y no hay responsabilidad al decir eso”.



“Este no es un problema del Estado de opinión, es un problema del Estado de derecho”, dijo.



Montealegre aseguró que dentro de la recientemente anunciada Jurisdicción Especial para la Paz, acordada por el Gobierno y las Farc en La Habana, "no habrá ni indultos ni amnistías" para los delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de la guerrilla o de otros actores del conflicto armado.



Asimismo, el fiscal anunció que ordenó la suspensión inmediata de las imputaciones masivas de cargos en contra de 50 de los máximos jefes de la guerrilla de las Farc hasta tanto el órgano investigador ajuste el actual modelo de justicia al de justicia transicional pactado entre Gobierno y ese grupo insurgente en La Habana, Cuba.



Escuche también: