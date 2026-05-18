Condenan a cuatro exparamilitares del Bloque Tolima a penas de hasta 40 años de cárcel

La Fiscalía General de la Nación y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenaron a José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo.

Los condenados, quienes actuaban como cabecillas, patrulleros, escoltas y articuladores financieros, fueron hallados responsables de 29 delitos cometidos entre 1999 y 2005, entre ellos homicidios selectivos, torturas, secuestros y desplazamientos forzados.

Las víctimas de estas personas serían ciudadanos que no seguían o se oponían a las directrices de estos exintegrantes del grupo paramilitar, así como personas señaladas de colaborar con otras organizaciones armadas ilegales con presencia en el departamento del Tolima.

Entre los casos documentados está la tortura, desaparición y homicidio de una mujer y su sobrino menor de edad en San Luis, Tolima, el 8 de abril de 2002. Hombres armados los interceptaron, amarraron y transportaron en una camioneta a una finca conocida como La Carolina. En ese punto, el niño fue separado de su tía y trasladado a un destino desconocido, sin que se conozca, a la fecha, su paradero. Entre tanto, la mujer fue asesinada y desmembrada.



Otro hecho está relacionado con el homicidio y desaparición de ciudadanos del municipio de Rovira, quienes fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima de las AUC. También fueron intimidados y obligados a abandonar sus tierras, en compañía de sus familias.

Los cuatro condenados recibieron penas de entre 20 y 40 años de cárcel, además de multas entre los 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.