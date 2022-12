Conductores de taxis y colectivos iniciaron paro indefinido en Neiva

Cerca de 2.000 taxistas y más de 400 conductores de colectivos y buses en Neiva se sumaron al paro indefinido en protesta al aumento del transporte ilegal.

Además, pidieron al alcalde Rodrigo Lara Sánchez y a las demás autoridades que cumplan con los compromisos pactados en paros anteriores.

De acuerdo con Jhon Fredy Lancheros, vocero del gremio, el paro será indefinido y llegarán hasta la plazoleta de la Alcaldía municipal donde realizarán un plantón.

“La situación es cada vez más crítica y no damos más, por eso nos tocó tomar esta medida el día de hoy, no soportamos más este flagelo que está acabando con nuestros intereses, la verdad nosotros le decimos al señor alcalde que haga algo contundente y efectivo para que acabe este transporte ilegal que es lo que nos está llevando a la quiebra”, sostuvo el representante del gremio.

Esta situación ha afectado a miles de neivanos quienes este miércoles no pudieron llegar a su lugar de trabajo y en el caso de los estudiantes a las instituciones educativas de la ciudad.

“Desde las 6 de la mañana esperando transporte, pero ha sido imposible porque no pasa colectivo, ni taxi y no he podido ir a laboral”, indicó Mayerly Estupiñán, usuaria del servicio público.

A esta hora representantes de los transportadores y de la administración municipal se reúnen a fin de buscar una solución a esta problemática.