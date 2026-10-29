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Congresistas de EE. UU. piden a Marco Rubio no financiar aspersión aérea en Colombia

A través de una carta 19 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezados por Mark Pocan, le solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, rechazar cualquier apoyo financiero, técnico o logístico para reanudar la fumigación con glifosato en Colombia.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Foto: Presidencia - Joel González.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

Un bloque de congresistas demócratas de Estados Unidos le pidió formalmente a la administración de Donald Trump no apoyar la reactivación de la aspersión aérea de cultivos de coca en Colombia.

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En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, con fecha del 29 de octubre de 2026, los legisladores expresaron su "profunda preocupación y firme rechazo ante cualquier propuesta orientada a reanudar el apoyo financiero, logístico o técnico" para las fumigaciones.

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Según el documento los congresistas argumentan que hay "evidencia empírica" que demuestran que la aspersión aérea con herbicidas es ineficaz para erradicar de forma permanente los cultivos de coca.

"Este método genera un ciclo recurrente de resiembra y desplazamiento de cultivos hacia áreas de especial protección ambiental, sin atacar las causas estructurales del problema", señala el documento.

La carta fue encabezada por el representante por Wisconsin, Mark Pocan, y suscrita por otras 18 figuras del ala progresista demócrata, entre ellas Raúl Grijalva (Arizona), Jim McGovern (Massachusetts), Barbara Lee (California), Greg Casar (Texas) y Maxwell Frost (Florida), entre otros.

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Además de la falta de efectividad, los firmantes alertan sobre los impactos para la salud y los ecosistemas. En la carta advierten sobre afecciones respiratorias y dermatológicas, aumento del riesgo de patologías crónicas en comunidades campesinas e indígenas, y daños "irreparables a la biodiversidad, las fuentes hídricas y la seguridad alimentaria".

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Por ello, instan al Departamento de Estado a descartar cualquier respaldo a la fumigación aérea y a priorizar, en cambio, la cooperación en desarrollo rural integral, sustitución voluntaria de cultivos, fortalecimiento de economías locales y protección de derechos humanos.

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