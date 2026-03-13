Congreso 2026-2030 seguirá lejos de la paridad: mujeres ocuparán solo el 29 % de las curules

Tras analizar los resultados preliminares de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo alertó que el nuevo Congreso de la República iniciará el periodo 2026–2030 con una representación femenina que sigue lejos de la paridad.

Según el balance, las mujeres ocuparán apenas el 29 % de las curules, el mismo porcentaje registrado en el periodo que está por terminar.

De acuerdo con los datos del preconteo de votos, en el Senado de la República 32 de las 102 curules quedaron en manos de mujeres, lo que representa el 31,4 % de la corporación.

En la Cámara de Representantes, en cambio, se registró un leve retroceso, 50 de las 181 curules fueron obtenidas por mujeres, es decir, el 27,6 %, cuatro menos que en el periodo legislativo anterior.



El análisis también evidencia retrocesos en la representación de mujeres pertenecientes a pueblos étnicos. Mientras que en el Congreso saliente siete mujeres de comunidades étnicas ocupaban una curul, en el nuevo legislativo solo cuatro lograron ser elegidas, una en la circunscripción indígena del Senado y otra en la curul raizal de la Cámara de Representantes.

La Defensoria señala que la situación también genera preocupación en relación con la representación de personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica.

Aunque en estas elecciones se registró un aumento en el número de candidaturas, pasando de 26 en 2022 a 31 en 2026, los resultados preliminares indican que solo dos personas habrían obtenido una curul, ambas en la Cámara de Representantes por Bogotá y ninguna en el Senado.

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Para la Defensoría del Pueblo, estos resultados reflejan que, a pesar de los avances en la participación política de distintos sectores de la sociedad, el país aún está lejos de alcanzar el objetivo de paridad del 50 % establecido en estándares internacionales de derechos humanos y en los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.