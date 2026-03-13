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Blu Radio  / Nación  / Congreso 2026-2030 seguirá lejos de la paridad: mujeres ocuparán solo el 29 % de las curules

Congreso 2026-2030 seguirá lejos de la paridad: mujeres ocuparán solo el 29 % de las curules

La Defensoría del Pueblo advirtió que, pese a las medidas de equidad implementadas, la representación femenina en el Congreso continúa estancada y con retrocesos en algunos sectores poblacionales.

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