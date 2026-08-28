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Blu Radio  / Nación  / Congreso condecoró a Asobancaria por sus 90 años de trayectoria

Congreso condecoró a Asobancaria por sus 90 años de trayectoria

Durante la 60.ª Convención Bancaria, en Cartagena, la Cámara de Representantes y el Senado de la República reconocieron la trayectoria y el liderazgo de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, y de su presidente, Jonathan Malagón.

Asobancaria.jpg
Asobancaria.
Foto: Asobancaria.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) recibió la Orden de la Democracia “Simón Bolívar”, en el grado Cruz Comendador, otorgada por la Cámara de Representantes, y la Orden del Congreso de Colombia, en el grado de Comendador, concedida por el Senado de la República.

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Los reconocimientos destacan la trayectoria del gremio bancario y su aporte, durante cerca de nueve décadas, a la consolidación, modernización y fortalecimiento del sistema financiero colombiano, así como a la inclusión financiera, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país.

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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recibió también estos reconocimientos durante la 60.ª Convención Bancaria, evento en el que se conmemoran los 90 años de la Asociación. En su caso, se destacó además su liderazgo al frente del gremio y su contribución al desarrollo del sector financiero colombiano.

Entre los aspectos resaltados están la participación de Asobancaria en reformas estructurales del sector, las iniciativas para prevenir actividades ilícitas, el impulso a la transformación digital y la articulación entre el sector público y privado mediante iniciativas como el Pacto por el Crédito.

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