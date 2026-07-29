Congreso no posesionará a distancia ni en su sitio de reclusión a Wadith Manzur

El Congreso no posesionará de manera virtual ni en su sitio de reclusión a Wadith Manzur, senador electo del Partido Conservador. Manzur está detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía y es investigado por su presunta participación en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manzur, por medio de su abogado, envió un documento al Congreso en el que pidió que se evaluara la posibilidad de que su posesión como senador se realizara de manera virtual o que algunos funcionarios del Congreso se desplazaran hasta su sitio de reclusión.

En una respuesta oficial a Manzur, el secretario general del Senado, Diego González, hizo algunas precisiones.

"La posesión de los congresistas debe cumplirse en el ámbito institucional de la respectiva Cámara y con observancia de las solemnidades previstas en el Reglamento del Congreso", señaló González.



En el mismo sentido, el secretario explicó que la norma no permite realizar la posesión de otra manera.

"La existencia de una medida privativa de la libertad y las actuaciones desplegadas por el congresista para procurar su posesión constituyen elementos susceptibles de ser examinados judicialmente como una eventual causa justificativa, sin que ello implique reconocer efectos jurídicos a una posesión a distancia ni habilitar, por vía administrativa, una modalidad distinta de la prevista en el Reglamento interno del Congreso", señaló González.

Es importante recordar que el Partido Conservador logró 10 curules en el Senado para el periodo 2026-2030. Sin embargo, hasta el momento solo cuenta con nueve senadores en ejercicio debido a que Manzur no se ha podido posesionar.