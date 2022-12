Conozca qué debe tener en cuenta para asegurar una parte de su cuerpo

Natalia Aguirre, experta en seguros, explicó en En Blu Jeans cómo se asegurar una parte de su cuerpo, esto, tras conocerse que Justin Bieber decidió asegurar su pene por 5.000 dólares.



¿Cómo se hace cuando uno asegura una parte del cuerpo?



“En Colombia lo más importante es la buena fe con la que se asegure un miembro del cuerpo. Además es importante asegurar una parte del cuerpo que le sirva para generar ingreso”, dijo la experta.



Un gran ejemplo son las piernas de Cristiano Ronaldo que están aseguradas por 144 millones de dólares.



¿Qué cosas se aseguran en Colombia?



“Ese tipo de seguros en Colombia no se ven. En 10 años de labor nunca me ha tocado un cliente que quiera asegurarse una parte del cuerpo. Sin embargo las aseguradoras prestan el servicio de invalidez por actividad para recibir ingresos”, señaló Aguirre.



“En el momento del siniestro la aseguradora entra a evaluar el siniestro para pagar o no el seguro”, agregó.



¿Qué determina el valor del seguro?



Según la experta, las compañías aseguradoras evalúan que la persona que adquiere la póliza “no se enriquezca” con lo que se busca asegurar, es decir, que “se debe haber coherencia entre lo que se gana y el monto que se asegura”.