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Consejo Gremial Nacional destaca avances en los procesos de consulta previa en Colombia

El Consejo Gremial Nacional destacó la expedición de la Directiva Presidencial 06 de 2026, que busca fortalecer la coordinación institucional y mejorar los procedimientos de consulta previa en Colombia.

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Foto: Consejo Gremial Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026
Editado por: Juanita Troncoso

El Consejo Gremial Nacional destacó la expedición de la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre de 2026, que establece lineamientos para fortalecer la coordinación entre las entidades públicas, el intercambio de información y el desarrollo de los procesos de consulta previa en Colombia.

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La consulta previa es un derecho fundamental que garantiza la participación de las comunidades en las decisiones que pueden afectarlas directamente. Frente a esto, el gremio señaló que su protección es una obligación del Estado, que debe armonizarla con la ejecución de proyectos estratégicos, la generación de empleo y el bienestar general.

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«Estos propósitos no son contrapuestos: corresponde al Estado hacerlos compatibles mediante decisiones oportunas, motivadas y respetuosas del ordenamiento jurídico», afirmó el Consejo Gremial Nacional en el comunicado.

El gremio también destacó que los nuevos lineamientos pueden contribuir a una gestión más eficiente, previsible y transparente de los procedimientos de consulta previa. Sin embargo, señaló que su aplicación debe respetar las competencias de las instituciones y las garantías de participación de las comunidades étnicas.

Finalmente, el Consejo Gremial Nacional reconoció que persisten desafíos en estos procesos y manifestó su disposición para contribuir a la implementación de la directiva. Según el gremio, la protección de los derechos de las comunidades étnicas y el desarrollo sostenible del país son objetivos que deben avanzar de manera conjunta.

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