Gobierno emite circular y ordena reducir nuevas contrataciones por prestación de servicios

En una nueva circular, el Gobierno nacional planteó los lineamientos para la austeridad, la racionalización de la vinculación de personal de libre nombramiento y remoción y la contratación de servicios profesionales.

El documento que será enviado a ministros y directores de entidades señala que todo nombramiento debe responder a una necesidad cierta, verificable y compatible con las disponibilidades presupuestales.

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“Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles se provisión”, señala el documento.

Sin embargo, para este cálculo se van a excluir algunos cargos como los del ministro, viceministros y director de departamento administrativo. También hay una instrucción que señala que debe garantizarse la inexistencia de la duplicidad.



Firma de contrato. Foto: ImageFX, referencia

Sobre los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión cada entidad va a consolidar como línea base el universo y valor de los contratos celebrados durante las vigencias 2025 y 2026 para atender labores de la entidad.

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“Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del veinticinco por ciento (25 %), aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable”, se lee en la circular.



Las excepciones

Sin embargo también hay excepciones justificadas, por ejemplo, cuando se trate de servicios esenciales, seguridad y protección, atención de emergencias, proyectos con financiación o destinación específica o compromisos internacionales.

“Antes de solicitar nuevas vinculaciones o contratos, las entidades deberán evaluar redistribución de cargas, movilidad interna, uso de capacidades existentes, simplificación de procesos, interoperabilidad, automatización y demás mecanismos que permitan cumplir las funciones con menor gasto recurrente”, dice la circular.

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Los ministerios y departamentos deberán consolidar trimestralmente la información de su sector relacionada con temas como la planta autorizada, número y valor de contratos de prestación de servicios con personas naturales ahorro estimado y medidas correctivas.

“El Dapre efectuará seguimiento en el marco de sus competencias de coordinación de prioridades gubernamentales. Este reporte trimestral sectorial se presenta para efectos del seguimiento de la presente circular, sin perjuicio del seguimiento y la evaluación semestral de las categorías de gasto incluidas en los planes internos de austeridad y de los reportes previstos en el Decreto 618 de 2026, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y las demás normas vigentes”, explica el documento.