Consulado colombiano en Los Ángeles activó asistencia al activista Beto Coral tras su arresto

La Embajada de Colombia en estados unidos informó que ya adelanta gestiones de asistencia consular a Franklin Humberto Coral, conocido en redes sociales como Beto Coral, luego de su detención por parte de autoridades migratorias en Arizona.

A través de un comunicado, la representación diplomática señaló que el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activó desde el martes los protocolos de atención, luego de que se conocieran los videos de la captura del activista colombiano. Además, indicó que ya se estableció contacto con las autoridades competentes para hacer seguimiento a su situación.

“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, dice el comunicado.

El pronunciamiento se da horas después de que el presidente Gustavo Petro se refiriera al caso durante el Consejo de Ministros. Allí cuestionó el procedimiento adelantado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), calificó su actuación de racista y le pidió a la Cancillería intervenir para acompañar el caso, gestionar la libertad de Coral y asumir los costos de una eventual deportación a Colombia.



Beto Coral es un activista político y creador de contenido cercano al petrismo que reside en Estados Unidos desde hace varios años.

Tras su captura, fue trasladado a un centro de procesamiento migratorio, donde las autoridades estadounidenses deberán definir si continúa bajo custodia o si puede enfrentar su proceso en libertad mientras se resuelve su situación migratoria. Hasta el momento, ni ICE ni las autoridades judiciales estadounidenses han informado públicamente las razones específicas que motivaron su detención.