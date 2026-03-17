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Blu Radio  / Nación  / Contraloría advierte irregularidades por $4.000 millones en contrato de arrecifes en San Andrés

Contraloría advierte irregularidades por $4.000 millones en contrato de arrecifes en San Andrés

La auditoría evidenció pagos por servicios que no se prestaron, como la contratación de biólogos que, aunque debían ser vinculados por el contratista, fueron finalmente contratados por la propia corporación.

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