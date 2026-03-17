Contraloría advierte irregularidades por $4.000 millones en contrato de arrecifes en San Andrés

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo de recursos públicos en el archipiélago de San Andrés, tras revelar hallazgos fiscales por más de 4.600 millones de pesos en la Coralina, derivados de graves fallas en la ejecución de un contrato orientado a la recuperación de arrecifes coralinos.

La auditoría, que evaluó las vigencias 2023-2024, dejó al descubierto un panorama crítico: en total se identificaron 20 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen alcance fiscal, 15 presentan posible incidencia disciplinaria y 2 podrían tener connotación penal, lo que evidencia la magnitud de las irregularidades detectadas.

La gente nada junto al arrecife de coral en las aguas del Mar Rojo cerca de la ciudad de Eilat Foto: AFP

El foco principal de las observaciones está en un contrato interadministrativo suscrito entre Coralina y la Asomucosta, cuyo propósito era evaluar el impacto de una enfermedad que afecta los arrecifes coralinos del archipiélago y adelantar acciones para su recuperación. Solo en este contrato, la Contraloría determinó un presunto detrimento patrimonial por 3.000 millones de pesos.

Según el ente de control, las fallas comenzaron desde la planeación. Los estudios previos presentaban vacíos significativos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales del proyecto. Por ejemplo, no se definió el número de lanchas requeridas ni se detallaron los costos logísticos. Tampoco se especificaron cantidades de insumos fundamentales, como ungüentos o antibióticos como la amoxicilina, necesarios para atender la enfermedad coralina.



Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

A estas deficiencias se suman irregularidades en la ejecución. Se identificaron gastos no contemplados inicialmente, como vuelos internacionales, lo que incrementa las dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos.

Adicionalmente, se detectaron pagos con inconsistencias por cerca de 1.949 millones de pesos, lo que refuerza el hallazgo de un manejo inadecuado de los fondos públicos. Para la Contraloría, estos hechos dejan en evidencia graves debilidades en la supervisión, el control y la ejecución contractual, comprometiendo directamente el patrimonio del Estado.

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El informe pone en entredicho no solo la gestión administrativa de Coralina, sino también la efectividad de las acciones destinadas a proteger ecosistemas estratégicos como los arrecifes coralinos de San Andrés, fundamentales para la biodiversidad y la economía local.