Contraloría identifica 3 obras señaladas como ‘elefantes blancos’ en el Quindío

En el Quindío, la Contraloría General de la República identificó tres obras como ‘elefantes blancos’ que alcanzan un costo de 118.511 millones de pesos.

El anuncio se dio durante la visita del contralor Carlos Felipe Córdoba quien precisó que se puso la lupa a estos trabajos.

"A mi mano derecha, una de las obras de valorización, no está hecha: está abandonada. Ya se ha destinado más de 80.000 millones de pesos por valorización a los distintos contratistas en anticipos y no vemos el avance de obra como tal”, dijo el contralor.

“Por eso hemos emprendido la tarea ya de abrir nuestras indagaciones para poder establecer cuáles son dichos contratistas ver qué incumplimientos tienen, y a la vez abrir los procesos correspondientes para salvaguardar el recurso de los quindianos", añadió.

El Centro cultural y turístico fue otra de las obras inconclusas a las que Córdoba se refirió.

"Fue una donación de un lote desde 1998 y la idea con Fontur era realizar un proyecto de $5.500 millones de pesos para ver otro parque temático sobre nuestra cultura cafetera", precisó el contralor.

El funcionario también indicó que la Contraloría General adelanta en el Quindío 16 procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $1.745 millones de pesos.