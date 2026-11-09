Coomeva recibe en España un reconocimiento a su trayectoria de excelencia en la gestión

Coomeva Cooperativa recibió en Madrid el reconocimiento Trayectoria Excelente del Premio Iberoamericano de la Calidad, durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, realizado el pasado 4 de noviembre en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La cooperativa colombiana fue distinguida junto con la Alcaldía de Málaga y el Banco Santander España, en un evento que congregó a destacados líderes gubernamentales y empresariales de Iberoamérica. El reconocimiento fue recibido por Francisco Parmenio Echeverri, presidente del Consejo de Administración de Coomeva, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI de España y mandatarios de la región.

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Esta distinción, coordinada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y gestionada por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), destaca a organizaciones que han obtenido el galardón Oro en dos o más ediciones del Premio Iberoamericano de la Calidad, como evidencia de la excelencia, sostenibilidad y continuidad de sus modelos de gestión.

Para Coomeva, que obtuvo el reconocimiento Oro en 2016, esta nueva distinción representa un respaldo internacional a la solidez de su modelo organizacional y al aporte del cooperativismo colombiano al desarrollo empresarial y social.

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Alfredo Arana, presidente ejecutivo del Grupo Coomeva, destacó la importancia de este logro: “Es un hito que una empresa colombiana, y máxime de índole cooperativa, reciba este reconocimiento por la trayectoria en su gestión, esto demuestra nuestro compromiso con la mejora continua en cada uno de nuestros procesos”.

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Con este reconocimiento, Coomeva fortalece su posicionamiento internacional y ratifica su compromiso con la calidad, la innovación y la mejora continua, consolidándose como referente del modelo cooperativo colombiano.