Corte Constitucional prohíbe despidos a hombres cuya esposa esté embarazada

El abogado y experto en derecho laboral Santiago Martínez afirmó que este es un pronunciamiento de la Corte Constitucional que considera que los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo son exequibles pero condicionados.



“Estos artículos reglamentaban cual es la licencia de maternidad que se debe reconocer y cuál es la protección que se deriva del fuero de maternidad, que se delimitaba solo para las madres”, indicó.



Asimismo, afirmó que la Corte considera que el padre también debe hacer parte de esta protección bajo ciertos lineamientos que considera la sentencia.



“Aún no hay un texto definitivo de la sentencia, la cual será fundamental para conocer el alcance de esta decisión”, señaló.



El litigante aclaró que en el momento en el que entran a legislar las sentencias, terminan dejando muchas preguntas.



“Como no es una ley, no requiere de vigencia determinada para conocer sus efectos”, enfatizó.