Corte falló a favor de universitarios y no podrán ser apartados por falta de pago

Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana, se refirió en Mañanas BLU al fallo de tutela de la Corte Constitucional que prohíbe que las universidades retiren a los estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan cumplir con sus pagos.



Cabe mencionar que el fallo de la Corte se dio por una tutela de una estudiante de medicina de la Universidad de la Sabana, a quien el plantel la retiró de la carrera por incumplimiento en los pagos.



“Hay que decir que nosotros acatamos respetuosamente el fallo y la estudiante, que había sido separada, ya está reincorporada y estudia semestre 12 de medicina”, señaló.



Indicó la Corte, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, que “la educación es un servicio público que debe cumplir, al menos, con las garantías de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad”.



Frente a esto, Velásquez sostuvo que “nosotros tenemos el 48% de los estudiantes en el estrato 1, 2 o 3. Damos más de 12 mil millones de pesos en becas, esto sin contar con los beneficios del Icetex. En el caso de esta estudiante se dieron muchos procesos de financiación y en vista de que no se dio el pago la universidad tomó esa decisión, pero somos respetuosos del fallo”.



Asimismo, explicó que esta decisión podría tener algunas implicaciones a futuro porque es “preocupante que se malinterprete por parte de los estudiante que no se deben pagar las deudas”.



Comentó que la Corte en ningún momento dice que los estudiantes no tengan que cumplir sus obligaciones con la matrícula y la universidad, más bien habla de acuerdos de pagos, “como evidentemente se hace”.