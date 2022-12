Costa Rica descarta participar en Miss Universo

Costa Rica descartó este miércoles participar de Miss Universo en respuesta a las declaraciones "xenófobas y ofensivas" del empresario estadounidense Donald Trump, dueño del concurso de belleza.



La empresa Televisora de Costa Rica (Teletica), organizadora local del concurso, dijo en un comunicado que mantendrá el certamen de Miss Costa Rica, pero que la ganadora no acudirá a Miss Universo (Lea también: ¿Qué fue exactamente lo que dijo Donald Trump que ha causado tanto revuelo? ).



"El concurso ha procurado unir los más diversos países y culturas, ha realizado importantes campañas humanitarias y no ha marginado ninguna concursante por su color de piel, su religión o sus ideas. Por todo esto rechazamos las xenófobas y ofensivas declaraciones del dueño del concurso Miss Universo contra los hermanos mexicanos y contra todos los latinoamericanos", dijo Teletica.



Agregó que "las opiniones de Donald Trump son totalmente contrarias a los más básicos principios de la nacionalidad costarricense" (Lea también: Nadie viviendo en este siglo debería apoyar tanta ignorancia: Shakira a Trump ).



La empresa costarricense se refiere a declaraciones formuladas por Trump el 16 de junio, cuando presentó su precandidatura presidencial por el partido Republicano estadounidense, en las que dijo que los mexicanos llevan "drogas, crimen y a sus violadores" cuando migran a Estados Unidos.



Los comentarios de Trump provocaron airadas reacciones que llevaron a las empresas de televisión NBC y Univisión y suspender sus relaciones contracutales con el acaudalado empresario y político (Lea también: Macy's, la mayor tienda de ventas al por menor, rompe relación con Donald Trump ).



Asimismo, México sacrificó su participación en el próximo certamen Miss Universo y Colombia ya no buscará ser sede del evento en protesta por las declaraciones "racistas" de Trump.



AFP