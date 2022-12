Crece tormenta política por aprobación de fuero para el procurador

El senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, autor del proyecto que busca darle fuero al procurador, al contralor y al defensor del Pueblo, aseguró que no es entregarles inmunidad sino que, en el caso del procurador, se está creando un juicio político y el jurídico se respetará (Lea también: Senado aprueba fuero para procurador, contralor y defensor del pueblo ).

Publicidad

“Lo investiga el fiscal y a través de un fiscal delegado, acusa en la Corte Suprema de Justicia. Ese es el fuero jurídico y se mantendrá un juicio de carácter político y se respetará un juicio de carácter jurídico”, explicó el senador.

Además, enfatizó que no es su iniciativa la reforma completa al equilibrio de poderes: “la reforma es iniciativa del Gobierno y en la primera vuelta constitucional se aprobó el fuero del que hablamos”.

Publicidad

Sin embargo, el senador Armando Benedetti, uno de los opositores al artículo que le entrega fuero al procurador, señaló que “es obvio que se está legislando con un tinte político y es obvio que ese tinte va acompañado con un nombre propio: el del procurador Ordóñez”.

Publicidad

“El argumento que se da es que si el fiscal tiene fuero, también debe tener el procurador, todos sabemos de la línea de filosofía liberal del fiscal así como sabemos lo muy ultraconservador que es el procurador; entonces, ese tema se traslada a unos artículos de proyecto de acto legislativo. A mí no me gusta que esté el procurador porque él no toma decisiones judiciales”, señaló.

Benedetti indicó también que no le gusta tampoco el fuero para el contralor y el defensor del pueblo, “pues ellos, junto al procurador, tienen, debido a su alto poder, las mismas garantías para defenderse con ese poder”.

Publicidad

“El interés de blindarlos es porque actualmente el procurador se siente un poco débil, no porque haya hecho algo malo sino por el ejercicio de sus funciones, entonces tiene una bancada fuerte dentro del Congreso, que es el Partido Conservador, capaz de trasladar ideologías y argumentos que pueden ayudar al señor procurador, lo que demuestra el poder que tiene, no tanto como él sino como la institución que dentro de un congreso ayuda a sacar amplias mayorías a favor de un fuero que en ninguna otra parte del mundo existe”, finalizó.

Publicidad

Cabe recordar que el artículo fue aprobado en primera vuelta, incluso por los senadores de la Unidad Nacional.