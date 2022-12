Cumbre Mundial de Arte costará al distrito $1.800 millones: Santiago Trujillo

Santiago Trujillo, director del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que organiza la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz, que se llevará a cabo entre el 6 al 11 de abril, explicó en diálogo con Blu Radio que el evento sí tiene relación con “la marcha del 9 de abril, pues consideramos que es muy importante para el país, porque la Bogotá Humana y muchas otras fuerzas políticas están hoy jugadas por el proceso de paz, queremos acompañar este anhelo”.



Indicó Trujillo que “se pudo convocar importantes artistas y voces como Patricia Ariza, Fabio Rubiano, César López, Mario Muñoz, Piedad Bonet, Jorge Velosa, entre otros, que han venido construyendo, de la mano con nosotros, este encuentro, que no solamente tendrá un componente muy fuerte de conferencias, paneles y reflexiones, sino también una muestra teatral muy significativa con cine foros, conciertos, exposiciones de arte, entendiendo que ya no solamente queremos expresarnos desde la palabra sino desde los distintos lenguajes del arte”.



La Cumbre está compuesta de 5 conciertos, 28 obras de teatro latinoamericano, 12 cine foros y 40 paneles “en donde participarán 109 delegados internacionales como ponentes observadores. Los tiquetes, espacios y honorarios de algunos artistas, más hoteles y alimentación, cuestan alrededor de $1.800 millones”, añadió.



Se ha rumorado, además, que futbolistas como el ‘Pibe’ Valderrama, Falcao y James asistirían a un ‘Partido por la paz’, sin embargo, Valderrama desmintió esto y declaró que no tiene conocimiento del evento, a lo que Trujillo respondió:



“El alcalde en ningún momento confirmó que futbolistas como Falcao, James o el ‘Pibe’ Valderrama vinieran –quienes han desmentido tener conocimiento del evento ‘Partido por la paz’. Esa es una iniciativa que viene desde Piedad Córdoba y que nosotros recogemos porque sentimos que es valioso que exista gente que se quiera sumar a la paz desde el deporte”.



“Más allá de si está bien o está mal, hay que entender que la cultura abre espacios, permite el acceso a las distintas identidades, manifestaciones y propuestas; un poco lo que queremos a lo largo de esa semana”, finalizó.