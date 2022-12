Debe haber un juicio normal para opositores en Venezuela: Fernando H. Cardoso

El expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, quien se sumó a la defensa de los venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, explicó en entrevista con Blu Radio qué lo motivó a convertirse en abogado del opositor al Gobierno de Nicolás Maduro.



Cardoso se une así al equipo que integra Felipe González y el abogado y parlamentario canadiense Irwin Cotler, "quien representó internacionalmente al ex presidente sudafricano Nelson Mandela mientras el régimen racista de su país lo mantuvo preso", destacó la nota partidista venezolana.



Estas personalidades tendrán la tarea de informar a instancias internacionales, gobiernos extranjeros y medios de comunicación la situación en la que se encuentran López y Ledezma.



“No tiene sentido que no haya un juicio normal para que líderes opositores en Venezuela se defiendan”, enfatizó el expresidente brasilero.



Explicó que el Gobierno de Brasil no ha hecho un pronunciamiento fuerte y firme, por lo que tratará “de ver si se logra una oposición más abierta a esos abusos contra Leopoldo y Ledezma”.



“Es muy importante salvaguardar una defensa de los derechos humanos en América Latina”, agregó.



El expresidente del Gobierno español dijo que había contactado con Cardoso y otros políticos latinoamericanos, entre ellos los expresidentes Ricardo Lagos (Chile) y Julio María Sanguineti (Uruguay), para crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de ambos venezolanos.



Leopoldo López está encarcelado desde hace más de un año, acusado de instigación pública y daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos del 12 de febrero de 2014 en Caracas, que fueron el detonante de las protestas antigubernamentales que se registraron hasta mayo pasado en el país suramericano y que dejaron 43 muertos.



Las víctimas mortales fueron activistas oficialistas y de la oposición, también particulares sorprendidos en una suerte de "fuego cruzado" y agentes policiales, casi la totalidad tiroteados.



El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero, está acusado a su vez de conspiración y de formar parte de un plan de intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.



González también informó de que participaría en próximas audiencias del juicio a López que se celebra en Caracas.



El presidente de Venezuela acusó a Felipe González el martes pasado de no tener moral "para decir la palabra Venezuela", y le acusó de ser el "coordinador del eje antivenezolano Miami-Bogotá-Madrid".



Maduro sostuvo que González respalda supuestos planes de golpe de Estado contra él y de estar tras una campaña de "guerra psicológica" con la idea de perturbar la paz del país suramericano.



"Ahí tienen a Felipe González, 'lobbysta', que se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, apoyar el golpe contra Venezuela, el golpe contra mí", dijo en su programa semanal de radio y televisión "En contacto con Maduro".



La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, por su parte, afirmó el jueves que Felipe González "no tiene facultades" para ejercer la abogacía en Venezuela "ni para entrometerse en los asuntos internos" del país suramericano, y le recomendó que, "si le fue mal en su otro negocio (...), que se rebusque la vida de otra forma".



En rueda de prensa con medios internacionales, la ministra sugirió al también exdirigente socialista español no hacer presión en favor de la derecha "local e internacional".



EFE