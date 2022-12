Defensa de Pretelt denuncia presiones a funcionarios por parte de la Fiscalía

El abogado Carlos Gómez Pavajeu, quien defiende los intereses del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, denunció que existen presiones de un ministro del Gobierno en los procesos que se adelantan contra su cliente.



"Todo aquí indica que es el ministro del Gobierno él que está detrás de todo esto, qué está presionando en este proceso para que se lleve a cabo de manera inconstitucional", dijo. (Lea también: Procuraduría es imparcial en proceso de Pretelt: Julián Bedoya )



Frente al llamado a interrogatorio del secretario del senado, Gregorio Eljach, por parte de la Fiscalía, indicó que "el documento no era reservado: “Ahí no hay ninguna falta, la reserva del sumario es solo en el juicio".



Añadió que con esto la Fiscalía estaría presionando a funcionarios que conozcan a Pretelt para amedentrarlos y decirles qué les puede pasar si fallan a favor del magistrado. (Lea también: Eljach asistirá a interrogatorio de Fiscalía por escándalo de magistrado Pretelt )



Finalmente, reiteró que "el proceso contra Pretelt está suspendido porque no se ha resuelto la recusación radicada contra el congresista Julián Bedoya".