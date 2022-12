Dejan en libertad a policía que había sido retenido por cultivadores en Guaviare

El subintendente de la Policía Robin Castaño estuvo retenido desde el pasado jueves tras enfrentamientos entre los cultivadores de coca y la Fuerza Pública en Guaviare.



De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la retención del uniformado se produjo luego de que Castaño cayera al río durante las manifestaciones y no se trató de un secuestro.



“En medio de la confrontación, los campesinos, del susto, lo cogieron del agua y se lo llevaron. Luego dijeron que no se devolvían a entregarlo porque la Policía les podía ocasionar algún daño, entonces llamaron a la Defensoría del Pueblo para que nos acercáramos y lo entregaran como ha sucedido”, dijo Trian Zúñiga, defensor regional de Guaviare.



La Defensoría del Pueblo entregó al subintendente a las autoridades en la base Antinarcóticos en Guaviare y 18 campesinos que habían sido retenidos fueron dejados en libertad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- Se pronunció el secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Misael Alejandro Bautista, quien fue dejado en libertad este viernes por un juez de control de garantías y era señalado de haber recibido dineros del exalcalde de cota, que está siendo presentado ante un juez de control de garantías.



- Los habitantes de Timbiquí marcharon por las calles de ese municipio rechazando el asesinato de cuatro mujeres ocurrido en los últimos días.



- Urrao sigue festejando el segundo lugar de Rigo en el Tour de Francia. Sus amigos celebran la buena actuación del ciclista luego de dos años difíciles en su carrera.



- 10 personas detenidas y varios heridos es el saldo hasta ahora, tras una nueva jornada de protestas opositoras en Venezuela.



- Irán rechazó este sábado las demandas de la Casa Blanca de liberar a los estadounidenses detenidos en la República Islámica, alegando que las autoridades no tenían control sobre el poder judicial.



